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14:54, 13 июня 2023Силовые структуры

Бордель с проститутками-иностранками в российском городе попал на видео

МВД показало видео штурма борделя в Петербурге с проститутками-иностранками

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции накрыли бордель с проститутками-иностранками, организованный уроженцем Шри-Ланки. Оперативное видео с опросом задержанных предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах видно, как правоохранители входят в интим-салон и опрашивают девушек, предоставлявших секс-услуги за деньги. Задержанные признались, что занимались проституцией. Они рассказали, что за час получали 2000 рублей.

Всех девушек, а также администратора и охранника доставили в отдел полиции. В отношении них возбудили административные дела по статьям 6.11 («Занятие проституцией») и 6.12 («Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией») КоАП РФ.

В ведомстве сообщили, что 4 июня оперативникам также удалось задержать 49-летнего местного жителя, который и организовал этот притон. По данным «Фонтанки», мужчина — уроженец Шри-Ланки.

Сначала он открыл бордель в многоквартирном доме в поселке Парголово Выборгского района. После его закрытия полицией мужчина арендовал под притон помещение в жилом доме на улице Ново-Александровской. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье 241 («Организация занятий проституцией») УК РФ.

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    Варвара Митина
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