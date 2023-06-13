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10:38, 13 июня 2023Среда обитания

Раскрыт срок зарабатывания на полноценную квартиру в Москве

Эксперт Сухов: для покупки жилья в Москве площадью 60 «квадратов» нужно работать 12-15 лет

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Для покупки квартиры в Москве площадью 60 квадратных метров россиянам придется работать от 12 лет. Срок накопления на полноценное жилье в столице раскрыл гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), бывший зампред Центробанка Михаил Сухов, пишут «Известия».

По словам эксперта, в 2020 году, чтобы приобрести квартиру аналогичной площади на вторичном рынке Москвы, потребовалось бы работать 9 лет, а на первичном — 11 лет. «Сейчас для такой покупки потребуется 12 и 15 лет соответственно», — отметил Сухов.

Глава АКРА связывает такую динамику с развитием и популяризацией льготной ипотеки в стране. Сухов считает, что она не только поддерживает строительную отрасль и помогает россиянам улучшить жилищные условия, но и приводит к удорожанию квартир. Когда начали выдавать такие кредиты на жилье, их средний срок составлял 20 лет, а сейчас он практически достиг 25 лет, уточнил специалист.

Сухов сравнил рынок льготной ипотеки с локомотивом, который едет на угле. «Уголь — это льготная ипотека: чем больше бросают в топку, тем быстрее паровоз едет. Но топливо при излишнем использовании может взорвать котел, пояснил эксперт», — заключил эксперт.

Ранее Москву назвали лидером по подорожанию жилья в новостройках — средняя стоимость квартир на первичном рынке столицы выросла с января по май на 6,7 процента, до 22,8 миллиона рублей.

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    Нина Ташевская
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