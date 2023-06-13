Пассажирка с аллергией провела полет в туалете самолета из-за ошибки стюардессы

Пассажирка Emirates съела круассан с глютеном из-за ошибки и провела полет в туалете

Пассажирка авиакомпании Emirates заказала еду без глютена перед посадкой, однако из-за ошибки стюардессы провела полет в туалете самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Хлои Шапделейн (Chloë Chapdelaine) летела из Дубая в Лос-Анджелес. Она предупредила членов экипажа о своей аллергии на глютен и получила соответствующую еду. На подносе было указано, что еда не содержит глютен. Тем не менее, попробовав поданный круассан, путешественница поняла, что он слишком вкусный.

«Я сразу же начала паниковать», — рассказала пассажирка. К тому времени Шапделейн уже успела съесть половину круассана. Подошедшая к ней стюардесса побледнела и отметила, что этот продукт не должен был оказаться на подносе туристки.

По словам путешественницы, весь 15-часовой полет она провела в туалете. Девушка страдала от тошноты и диареи, а также заявила, что всю следующую неделю ей придется справляться с симптомами депрессии из-за случившегося. Она пожаловалась, что общество не воспринимает всерьез людей с аллергией на глютен, из-за чего и происходят такие ситуации.

«Я просто надеюсь, что авиакомпании начнут серьезно относиться к аллергиям или любым медицинским показаниям во время подачи еды в самолетах, потому что это может иметь серьезные последствия для многих людей», — заключила Шапделейн, назвав свой полет в Лос-Анджелес худшим опытом.

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