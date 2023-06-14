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21:02, 14 июня 2023Бывший СССР

Балицкий назвал начало контрнаступления ВСУ неэффективным

Балицкий охарактеризовал как неэффективное начало контрнаступления ВСУ
СюжетЗасуха в Казахстане

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление неэффективно. Такое мнение высказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, его цитирует РИА Новости.

Как уточняет агентство, своим мнением Балицкий поделился на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Из Степногорска на Васильевском направлении вышла первая колонна — порядка ста танков, дошли до нас 26», — указал он, подчеркнув, что по военной технике «хорошо отработали» авиация и артиллерия.

При этом он раскритиковал украинские войска за неслаженность в действиях и выходы на минные поля. «Не учтена тяжесть их танков, танки Leopard садились в нашем черноземе», — добавил он, выразив уверенность в том, что именно это и стало причиной того, что до васильевского направления сумели добраться лишь 26 танков из ста.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась и на других участках фронта.

Ранее Балицкий рассказал о наличии у Запорожской АЭС своих артезианских скважин.

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