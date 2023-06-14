Мэр Сочи закрыл пляжи из-за проливных дождей

Мэр Сочи Копайгородский заявил о временном закрытии пляжей из-за проливных дождей

Пляжные территории в Сочи будут временно закрыты из-за проливных дождей. Об этом заявил мэр российского города Алексей Копайгородский, его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его данным, в микрорайоне Мацеста в Сочи оказались подтоплены домовладения на шести улицах и дороги, кроме того, из-за непогоды был поврежден газопровод.

Копайгородский отметил, что в районе Мацесты нарушена работа общественного транспорта. К восстановлению привлекли 184 человека, а также 42 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало, разъяснил сочинский мэр.

«Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», — написал Копайгородский.

14 июня стало известно, что на фоне ливней в Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов. Были подтоплены придомовые территории и офисное здание.

До этого сообщалось, что из-за мощного ливня сильно затопило Владивосток, а на улицах города образовались многокилометровые автомобильные пробки.