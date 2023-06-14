Си Цзиньпин предложил решить палестинский вопрос и выступил за независимую Палестину

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул три предложения для решения палестинского вопроса и выступил за создание независимой Палестины. Об этом сообщает китайское издание People's Daily.

По словам китайского лидера, первый шаг в разрешении конфликта — создание независимого палестинского государства с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Вторым шагом, по его мнению, является увеличенные международной помощи стране и обеспечение потребностей палестинской экономики и народа. «В-третьих, мы должны придерживаться правильного направления мирных переговоров», — сказал политик.

Си призвал отказаться от радикальных позиций и начать уважать сложившийся статус-кво. Он также заявил о необходимости создания более авторитетной и влиятельной международной конференции.

«Необходимо предпринять реальные усилия, чтобы создать условия для возобновления мирных переговоров и помочь Палестине и Израилю мирно сосуществовать», — подчеркнул председатель КНР.

Ранее Независимая международная комиссия ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории заявила, что Израиль совершил военные преступления в Палестине, в том числе из-за принятия законодательства, которое применяется против защищаемого населения на оккупированной территории.

Согласно докладу комиссии, поправка 2018 года к закону о въезде в Израиль, которая аннулировала вид на жительство в Восточном Иерусалиме, предполагала «нарушение присяги» и представляла собой военное преступление, поскольку она применяется против защищаемого населения на оккупированной территории.