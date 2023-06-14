Бывшего директора российской спортивной школы осудили за коррупцию

В Орле осудили на 4 года условно экс-директора спортивной школы за хищение 1,5 млн рублей

В Орле суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего директора спортивной школы за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 159 («Мошенничество»), части 1 статьи 292 («Служебный подлог»), части 2 статьи 290 («Получение взятки») и части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Суд назначил ему трехлетний испытательный срок и оштрафовал на полмиллиона рублей.

По данным ведомства, с сентября 2016 по август 2020 года фигурант работал руководителем в образовательном учреждении. Там он похитил почти 1,5 миллиона рублей путем обмана: утвердил фиктивные табели учета рабочего времени и расчета заработной платы, содержащие заведомо ложные сведения о проведении тренировочных занятий.

Кроме того, с декабря 2017 по декабрь 2019 года осужденный получил вознаграждения от двух тренеров за покровительство. Суммарно ему дали 46,5 тысячи рублей. А в октябре 2018 года директор незаконно завладел деньгами врача школы.