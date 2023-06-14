Российские средства ПВО сбили украинский дрон-разведчик «Фурия» в Шебекино

Shot: средства ПВО сбили в Шебекинском городском округе украинский дрон-разведчик «Фурия»

Утром 14 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Шебекинском городском округе Белгородской области украинский дрон-разведчик «Фурия». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, беспилотник залетел на российскую территорию около семи утра. Пострадавших и разрушений после его уничтожения нет.

Дроны «Фурия» способны преодолевать расстояние около 50 километров, развивая скорость до 140 километров в час. Беспилотники также укомплектованы дневной и ночной системами видеонаблюдения с передачей картинки в режиме реального времени. Украинские военные часто переделывают эти разведывательные летательные аппараты в ударные, пишет канал.

Ранее беспилотники «Фурия» уже пересекали российскую границу. Вечером 10 мая такой дрон взорвался над частным сектором Белгородской области. В сети опубликовали кадры с обломками аппарата. Среди них можно различить крылья устройства.