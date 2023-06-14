Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:52, 14 июня 2023Россия

Российские средства ПВО сбили украинский дрон-разведчик «Фурия» в Шебекино

Shot: средства ПВО сбили в Шебекинском городском округе украинский дрон-разведчик «Фурия»
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Утром 14 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Шебекинском городском округе Белгородской области украинский дрон-разведчик «Фурия». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, беспилотник залетел на российскую территорию около семи утра. Пострадавших и разрушений после его уничтожения нет.

Дроны «Фурия» способны преодолевать расстояние около 50 километров, развивая скорость до 140 километров в час. Беспилотники также укомплектованы дневной и ночной системами видеонаблюдения с передачей картинки в режиме реального времени. Украинские военные часто переделывают эти разведывательные летательные аппараты в ударные, пишет канал.

Ранее беспилотники «Фурия» уже пересекали российскую границу. Вечером 10 мая такой дрон взорвался над частным сектором Белгородской области. В сети опубликовали кадры с обломками аппарата. Среди них можно различить крылья устройства.

Что думаешь? Оцени!
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    Медведев предупредил о возможном ответе из-за диверсии на «Северных потоках»
    Захарова отреагировала на просьбу Макрона о визите на саммит БРИКС
    Российский вратарь «Флориды» оценил проигрыш «Вегасу» в финале Кубка Стэнли
    Жена Канье Уэста прошлась по улицам в прозрачных колготках и без обуви
    Российского военнослужащего осудили на пять лет колонии за самоволку
    Названы повлекшие уничтожение Bradley просчеты Киева
    За сутки Украина выпустила по Белгородской области десятки снарядов
    Очевидица рассказала о последствиях потопа в Сочи
    Официанты перечислили самые странные просьбы клиентов
    В России предложили поднять зарплаты учителям
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.