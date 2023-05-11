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15:25, 11 мая 2023Россия

Появились кадры взорвавшегося над частным сектором в Белгородской области дрона

Shot показал кадры взорвавшегося над частным сектором в Белгородской области беспилотника

В сети появились кадры одного из взорвавшегося над частным сектором Белгородской области беспилотника. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что на асфальте лежат обломки дрона. Среди них можно различить крылья устройства.

По данным авторов канала, упавший беспилотник — украинский дрон-разведчик «Фурия», который способен пролететь до 50 километров. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются увеличить дальность подобных дронов в три раза, а также переделывают такие устройства под ударный беспилотник.

О том, что два беспилотника сдетонировали над частным сектором в Белгородской области, стало известно вечером 10 мая. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, оказались повреждены один автомобиль и два жилых дома, в них выбиты окна и посечены забор. Никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Анастасия Шейкина
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