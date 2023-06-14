Германию обвинили в нарушении обещания лечить военных ВСУ бесплатно

Politico: власти Германии не всегда оплачивают лечение солдат ВСУ, несмотря на обещания

Власти ФРГ не всегда оплачивают лечение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на обещания. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы Министерства здравоохранения Германии.

«Германия пообещала, что все раненые украинские гражданские лица и солдаты должны иметь быстрый и легкий доступ к высококачественной медицинской помощи после их прибытия в страну — без необходимости самим нести какие-либо расходы», — пишет издание. Однако часто за лечение вносят оплату некоммерческие организации и сами солдаты ВСУ. По данным издания, из-за этого многие раненые посчитали себя обманутыми.

Отмечается, что скорость оказания помощи замедлена из-за бюрократических проверок. Министерство здравоохранения проверяет каждого из примерно 750 раненых украинских солдат на право получить социальные пособия. По словам медика одной из больниц Берлина, из-за подобных проверок военные с тяжелыми ранениями могут ждать медицинскую помощь неделями.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы стали терять все льготы на проживание при выезде из Польши. Они жалуются на потерю защитного статуса. Авторы статьи отметили, что некоторые украинцы утрачивают свои льготы внутри Польши. Для их восстановления необходимо «блуждать по всем кругам ада», отметил один из героев материала.

