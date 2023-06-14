РИА Новости: наемники ВСУ из «Кавказского легиона» захватили дорогие особняки в Херсоне

Группу наемников в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ), входящих в состав «Кавказского легиона», уличили в захвате двух кварталов дорогостоящих особняков в престижном районе Херсона. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на свои источники в украинской армии.

Так, по данным на 30 мая, группа наемников дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу: 4-я улица Веревчина, дом 23а. На первом и втором этажах дома проживают грузинские наемники, в том числе командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия. На цокольном этаже, предположительно, находятся рабочие помещения, заявил собеседник агентства.

По его словам, дом, возможно, захватили при посредничестве советника командира «Кавказского легиона» Алексея Любинского с позывным «Херсон», ранее замеченного в противоправной деятельности в соседней Запорожской области, где в конце 2022 года также совместно с наемниками занимался захватом частных домов, принадлежавших, по их мнению, пророссийски настроенным жителям.

По информации источников, бойцы «Кавказского легиона» захватили частные домовладения между 4-й, 5-й улицами Веревчина и улицей Людвика Заменгофа, а также по адресам: улица Гагарина, дома 117, 115, 125, 127.

25 мая глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рядах ВСУ действуют свыше 2,5 тысячи иностранных наемников. Глава оборонного ведомства отметил, что украинской стороной применяются террористические методы противоборства, в том числе диверсии.