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12:57, 14 июня 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасности горячей воды

Эколог Гильденскиольд: горячая вода из-под крана опасна для почек из-за примесей

Фото: 21 swan / Unsplash

Употребление в пищу горячей воды из-под крана может быть опасно для организма человека из-за содержащихся в ней примесей. Об этом россиян предупредил эколог, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд. Его слова передает NEWS.ru.

Эксперт объяснил, что горячая вода, в отличие от холодной, проходит другую подготовку на теплоэлектроцентралях. Ее делают пригодной для душа, ванн или отопления. Однако в ней содержится больше примесей, включая железо, что может негативно сказаться на почках.

В то же время холодная вода проходит очистку с помощью фильтров и в итоге становится пригодной для питья и употребления в пищу. «Перед попаданием в водопроводную систему она проходит серьезную очистку на станциях водоподготовки по ряду показателей: органолептических, микробиологических, физико-химических, общесанитарных — там огромный ГОСТ», — заявил Гильденскиольд.

Ранее терапевт и гастроэнтеролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев рассказал о рисках при многократном заваривании пакетика чая. При многочисленном применении такого продукта существует риск появления кишечной палочки.

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    Нина Ташевская
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