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17:30, 14 июня 2023Моя страна

В «Деревню альпак» в КЧР инвестируют 22 миллиона рублей

В экоферму «Деревня альпак» в Карачаево-Черкесии инвестируют 22 миллиона рублей

Фото: Chris / Unsplash

В Карачаево-Черкесии в горнолыжном поселке Домбай начали строительство экофермы, инвестиции в которую составят 22 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА КЧР.

Главной особенностью фермы станут редкие южноамериканские альпаки, также там планируется построить сад камней.

Проект реализуют в два этапа, первый предусматривает благоустройство территории 0,5 гектара в центре поселка. Предполагается, что открытие состоится уже в июле. Второй этап планируется в 2024 году. Проект реализуется частным инвестором на собственные средства.

В «Деревне альпак» будут проживать ламы, карликовые пони, верблюды, олени и ручные кролики.

«Наша цель — разведение поголовья этих прекрасных и редких в нашей части света животных до стада в 100 голов. Еще одна цель — налаживание коммуникации малышей с ограниченными возможностями и старшего поколения с этими добрыми животными, что, несомненно, позитивно скажется на детях и взрослых. Кроме того, в Домбае появится интересная семейная площадка, где детям будет весело и познавательно, а родителям — комфортно», — рассказал нам инвестор проекта Курман-Али Гебенов.

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    Варвара Кошечкина
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