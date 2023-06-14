Кадыров заявил об успехах чеченских бойцов на марьинском направлении

Кадыров: чеченские бойцы активно теснят украинских военных на марьинском направлении

Чеченские бойцы активно теснят украинских военных на марьинском направлении, заявил глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания с участием депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, российская армия имеет успехи в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). «Наши бойцы активно давят противника в марьинском направлении. Принимаются исчерпывающие меры по защите приграничных территорий в Белгородской области», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что бойцов батальона «Запад-Ахмат» задействуют в охране российской границы в Белгородской области от диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Они займутся задачами охраны границ в тесном контакте с другими российскими подразделениями.