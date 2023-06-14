В Севастополе взломали сайт Фонда капремонта и написали о его ликвидации

Фонд содействия капремонту Севастополя сообщил о взломе сайта

На официальном сайте Фонда содействия капитальному ремонту (ФСКР) города Севастополя появилось сообщение, в котором утверждалось, что организацию планируют ликвидировать из-за политической ситуации. Позже пост удалили, а информацию опровергли.

В Telegram-канале ФСКР отметили, что информация о ликвидация фонда не соответствует действительности и появилась на сайте в результате хакерской атаки. «Друзья! Наш сайт взломали и разместили на нем ложную информацию о ликвидации Фонда. Соблюдаем спокойствие и не поддаемся на провокации ЦИПсО», — сказано в посте.

Новость о ликвидации ФСКР Севастополя не вызвала интерес у российских СМИ. Региональные издания написали об этом только в контексте опровержения недостоверной информации. В соцсетях удалось обнаружить лишь один пост на тему якобы ликвидации ФСКР Севастополя.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»