Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:32, 14 июня 2023Интернет и СМИ

В Севастополе взломали сайт Фонда капремонта и написали о его ликвидации

Фонд содействия капремонту Севастополя сообщил о взломе сайта

Фото: Charlesdeluvio / Unsplash

На официальном сайте Фонда содействия капитальному ремонту (ФСКР) города Севастополя появилось сообщение, в котором утверждалось, что организацию планируют ликвидировать из-за политической ситуации. Позже пост удалили, а информацию опровергли.

В Telegram-канале ФСКР отметили, что информация о ликвидация фонда не соответствует действительности и появилась на сайте в результате хакерской атаки. «Друзья! Наш сайт взломали и разместили на нем ложную информацию о ликвидации Фонда. Соблюдаем спокойствие и не поддаемся на провокации ЦИПсО», — сказано в посте.

Новость о ликвидации ФСКР Севастополя не вызвала интерес у российских СМИ. Региональные издания написали об этом только в контексте опровержения недостоверной информации. В соцсетях удалось обнаружить лишь один пост на тему якобы ликвидации ФСКР Севастополя.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Чеченского депутата и соратника Кадырова Адама Делимханова могли ранить в зоне СВО. Что известно о случившемся?
    Путин раскрыл технологии победы
    ЕС приостановил визиты и финансирование Косово из-за отсутствия деэскалации
    Госпитализированный режиссер Сокуров рассказал о своем состоянии
    Гостям ПМЭФ предложили пообедать за 4500 рублей
    Летевшая в Сочи пьяная российская пара устроила дебош в самолете и осталась дома
    В США назвали ключевые заявления Путина на встрече с военкорами
    Впервые зафиксирован свет от образования первых звезд во Вселенной
    Россия передумала запрещать продажу газа срывавшей контракты немецкой компании
    Стало известно о проблемах со здоровьем у певицы Zivert
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.