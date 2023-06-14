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13:05, 14 июня 2023Бывший СССР

У Зеленского подготовили варианты отстранения Кличко от должности мэра Киева

Telegraf: глава Офиса президента Зеленского Ермак пытается уволить мэра Киева Кличко

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак подготовил варианты отстранения Виталия Кличко от должности мэра Киева. Об этом сообщило украинское издание Telegraf со ссылкой на источник в окружении киевского градоначальника.

Мэра Киева могут уволить с должности голосованием в Киевсовете, но, как рассказал собеседник, сейчас для этого не хватает голосов депутатов.

Также его могут заменить главой военной администрации, сейчас эту должность занимает Сергей Попко. Но последнего также пытаются снять, так как он «не оправдал ожиданий». На этот пост рассматривается министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, хотя сам он не хочет быть главой столичной военной администрации.

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Информация о конфликте между Офисом президента и мэром Киева появилась еще в 2021 году. В последнее время конфликт опять разгорелся из-за состояния киевских бомбоубежищ.

Ранее эксперты спрогнозировали, чем может закончиться конфликт между Офисом президента и Кличко.

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    Александр Слабиев
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