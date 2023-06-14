В «АвтоВАЗе» назвали негативные последствия от перехода на кириллицу

Президент «АвтоВАЗа» Соколов объяснил сложности с переводом бренда Lada на кириллицу

«АвтоВАЗ» подумает о переводе бренда Lada на кириллицу, но уже понятно, что потенциальный ребрендинг обойдется достаточно дорого. Об этом в ответ на предложение вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова в комментарии РИА Новости заявил президент предприятия Максим Соколов.

Он объяснил, что одно только переименование дилерских центров, которых у компании 308, обойдется в миллиарды рублей. Так что о целесообразности и экономической эффективности перехода заставляет задуматься хотя бы такой фактор.

Другим негативным последствием глава «АвтоВАЗа» назвал снижение узнаваемости бренда за рубежом. По его словам, Lada всегда было экспортным продуктом, даже во времена холодной войны и острой конфронтации с Западом название писали на латинице. «Помните, и модель Samara писалась на латинском языке», — сообщил Соколов.

Во времена СССР, напомнил президент компании, поставки за рубеж достигали 300 тысяч автомобилей в год, это больше, чем весь выпуск в прошлом году. Предприятие рассчитывает, что сможет выдерживать конкуренцию на внешнем рынке и в нынешние времена, однако производить автомобили разных брендов, то есть внутреннего и импортного, слишком дорого.

Тем не менее Соколов пообещал проработать предложение, обратиться к маркетологам, чтобы те просчитали экономическую целесообразность перехода.

Идея Мантурова заключалась в том, чтобы заменить иностранные слова в названиях моделей на русские. Он пообещал поднять этот вопрос на очередном совете директоров. При этом вице-премьер признал, что фактор экспортных поставок остается актуальным и для них латиницу лучше сохранить.

Ранее Соколов и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин попросили поднять утилизационный сбор на свои автомобили, потому что российские производители с настоящим уровнем цен на рынке не в состоянии конкурировать с иномарками.