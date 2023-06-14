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08:49, 14 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об употреблении бойцами ВСУ наркотических анальгетиков

Марочко: многие бойцы ВСУ принимают наркотические анальгетики в зоне спецоперации

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) употребляют наркотические анальгетики в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российские военные регулярно обнаруживают следы применения этих веществ при осмотре тел солдат ВСУ в местах их ликвидации на луганском направлении.

Марочко заверил, что наркотические анальгетики есть практически в каждой индивидуальной аптечке украинских военнослужащих.

Ранее замглавы Совбеза Александр Гребенкин сообщил, что употребление наркотиков стало нормой в рядах ВСУ. Он рассказал, что на Украине более 15 лет практикуется метадоновая заместительная терапия, которая является заменой одной наркотической зависимости на другую. Он добавил, что Киев проводил политику либерализации наркотиков, в частности путем легализации каннабиса.

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    Марина Совина
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