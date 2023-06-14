На ферме под Мелитополем нашли схрон с боеприпасами

Рогов сообщил о найденном на ферме под Мелитополем схроне с около 2 тысячами патронов

Схрон с боеприпасами нашли на ферме под Мелитополем. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Изъято около двух тысяч патронов калибра 5,45 мм, боеприпасы переданы специалистам для проведения экспертизы и последующего уничтожения.

По данному факту полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесу возле Северодонецка. Также в схроне лежала брошенная форма украинских военных.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.