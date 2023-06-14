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11:07, 14 июня 2023Путешествия

Дверь пассажирского самолета открылась во время полета и попала на видео

Самолет NHR Taxi Aereo с открывшейся в полете дверью попал на видео

Дверь пассажирского самолета авиакомпании NHR Taxi Aereo открылась во время полета и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал AviaNews.

Ролик снял один из пассажиров, сидевший близко к выходу. На видео показано, как в салон самолета Embraer EMB-110 Bandeirante врывается ветер из распахнутой двери. Оттуда хорошо видно землю, над которой пролетает лайнер.

Уточняется, что чартерный рейс следовал из бразильского Сан-Луиса, город прибытия не указан. На борту находились члены музыкальной группы Tierry. Самолет вернулся в аэропорт вылета и благополучно приземлился. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее российская пенсионерка открыла дверь аварийного выхода самолета авиакомпании S7 перед вылетом и сорвала рейс. Инцидент произошел 2 мая с воздушным судном, следовавшим по маршруту ЧитаМосква.

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    Зарина Дзагоева
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