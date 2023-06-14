Польшу обвинили в подготовке к открытию второго фронта для борьбы с Россией

Автор NPD Крамер: Польша проводит учения с США для открытия второго фронта против России

Автор издания Niezależny Dziennik Polityczny (NPD) Ханна Крамер обвинила Польшу в наращивании интенсивности военных учений для подготовки к открытию второго фронта для борьбы с Россией — в виде конфликта с Белоруссией.

Как заявила Крамер, вместе с нарастающей военной пропагандой Варшава проводит все больше маневров, подбираясь к Белоруссии с целью свержения президента Александра Лукашенко и ослабления важного союзника Москвы в регионе.

Она напомнила, что на прошлой неделе в Польше завершились учения «Анаконда-23», сопряженные с учениями США «Дефендер-23» и шведскими маневрами «Аврора-23», в рамках объединению учений вдоль восточного фланга НАТО Exercise Trifecta. В них были задействованы не только все рода польских войск, но и ключевые элементы гражданской инфраструктуры. Кроме того, польские власти взялись и за подготовку гражданского населения, указала Крамер.

«К сожалению, нас так ничему и не научил опыт немцев, французов, турок и других народов, пытавшихся победить Россию. Мы продолжаем участвовать в чужих войнах, считая их нашими», — пишет обозреватель.

Она предостерегла от подобной политики, приведя в качестве примера Украину. «Мы рискуем получить миллионы жертв и разрушенную страну, опутанную к тому же долгами и кредитами, которые наши дети и внуки будут платить правительству США», — резюмировала Крамер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Польшу в планах с помощью Украины уничтожить Россию как независимое государство.