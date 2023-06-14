Потушивший лимонадом пламя Вечного огня россиянин пойдет под суд

В Коми перед судом предстанет 26-летний житель, потушившего лимонадом пламя Вечного огня

В Сыктывкаре перед судом предстанет 26-летний местный житель, который потушил пламя Вечного огня на мемориале «Вечная слава» в честь воинов-сыктывкарцев, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 14 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по части 3 статьи 354.1 («Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества») УК РФ. Он признался в содеянном и раскаялся.

Как «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда Республики Коми, 12 апреля фигурант в состоянии алкогольного опьянения вылил на Вечный огонь лимонад из бутылки, потушив тем самым пламя.

Ранее сообщалось, что под Мурманском оштрафовали на 400 тысяч рублей мужчину за реабилитацию нацизма в соцсетях.