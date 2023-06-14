Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:37, 14 июня 2023Силовые структуры

Потушивший лимонадом пламя Вечного огня россиянин пойдет под суд

В Коми перед судом предстанет 26-летний житель, потушившего лимонадом пламя Вечного огня
СюжетПожар в Сочи

Фото: Светлана Возмилова / Globallookpress.com

В Сыктывкаре перед судом предстанет 26-летний местный житель, который потушил пламя Вечного огня на мемориале «Вечная слава» в честь воинов-сыктывкарцев, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 14 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по части 3 статьи 354.1 («Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества») УК РФ. Он признался в содеянном и раскаялся.

Как «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда Республики Коми, 12 апреля фигурант в состоянии алкогольного опьянения вылил на Вечный огонь лимонад из бутылки, потушив тем самым пламя.

Ранее сообщалось, что под Мурманском оштрафовали на 400 тысяч рублей мужчину за реабилитацию нацизма в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости
    Соратник Кадырова Делимханов впервые ответил на сообщения о своем ранении на СВО
    ВСУ вывели из строя все обслуживавшие Запорожскую АЭС подстанции
    В Запорожской области рассказали о низкой слаженности действий ВСУ
    Россиянин предстанет перед судом за 80 эпизодов мошенничества
    Балицкий назвал начало контрнаступления ВСУ неэффективным
    В российском городе соседи отсудили у пианистки деньги за громкую игру
    Бывшего директора российской спортивной школы осудили за коррупцию
    Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ
    Бывшая глава МИД Австрии примет участие в ПМЭФ
    Украинских танкистов обвинили в катастрофических ошибках на поле боя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.