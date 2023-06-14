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10:07, 14 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в приграничном российском регионе

Shot: ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино»

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в граничащей с Украиной Белгородской области. Об этом в среду, 14 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пункт был атакован около 6 утра — его обстреляли со стороны Плетневка в Харьковской области двумя минами калибра 120 миллиметров. В результате случившегося никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили в Шебекинском городском округе украинский дрон-разведчик «Фурия», залетевший на территорию российского региона около семи утра.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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