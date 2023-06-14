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14:28, 14 июня 2023Мир

В России заявили об осведомленности США о планах Киева уничтожить Каховскую ГЭС

В России заявили об осведомленности США о планах Украины уничтожить Каховскую ГЭС

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

США были осведомлены о планах Украины уничтожить Каховскую ГЭС, так как контролировали цели поставленных Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.

По словам дипломата, HIMARS наводится с помощью американской системы GPS, а цели Вооруженный сил Украины согласовываются с Вашингтоном на военных базах. «Киевские террористы подорвали Каховскую ГЭС, в одночасье спровоцировав катастрофу для сотен тысяч мирных граждан. А до этого — летом-осенью 2022 года — по гидроэлектростанции только из РСЗО HIMARS ВСУ выпустили более 300 ракет», — напомнил Гаврилов.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня, как сообщает Минобороны, в результате обстрела ВСУ. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление десятков населенных пунктов. В зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек. Украина обвинения отрицает, а президент страны Владимир Зеленский в произошедшем обвиняет «российских террористов».

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    Анжелика Бережная
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