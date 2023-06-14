ПСБ рассказал об интеграции ДНР и ЛНР в финансовую систему России

ПСБ интегрировал Донецкую и Луганскую Народные Республики в финансовую систему России

Год назад ПСБ приступил к работе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, став первым и единственным системно значимым банком, запустившим комплексное обслуживание населения и бизнеса. Предоставив широкий перечень классических финансовых услуг федерального банка — оформление карт для получения зарплат, пенсий и пособий, снятие наличных в банкоматах, осуществление денежных переводов, — ПСБ открыл своим клиентам доступ ко всей финансовой системе России, тем самым содействуя масштабной интеграции новых регионов в единое экономическое и правовое поле страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Постепенно расширяя перечень доступных банковских продуктов и сервисов, ПСБ сегодня также предлагает клиентам, физическим лицам, открытие депозитов и счетов, онлайн-переводы и платежи поставщикам услуг, кредитные карты и потребительское кредитование, отметили в банке. Бизнесу ДНР и ЛНР доступны такие услуги, как расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, открытие расчетных счетов, в том числе онлайн, корпоративные банковские карты, сопровождение зарплатных проектов и прочее.

К июню 2023 года совокупная клиентская база ПСБ в двух регионах с учетом присоединения ООО «ПСБ Донецк», ООО «ПСБ Луганск» и открытия новых отделений насчитывает более 2,3 миллиона физических лиц. Число клиентов — юридических лиц, работающих с ПСБ, составляет около 70 тысяч, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. Они задействованы в оптовой и розничной торговле, в сфере услуг, производственной, транспортной, медицинской, образовательной и других отраслях. Для быстрой адаптации бизнеса ДНР и ЛНР к законодательству Российской Федерации ПСБ оказывает предпринимателям юридические консультации для решения задач, связанных с их деятельностью.

Услуги банка доступны как в удобных современных дистанционных сервисах обслуживания — интуитивно понятных мобильном и интернет-банке для населения и бизнеса, так и в широкой сети присутствия, насчитывающей более 370 отделений и свыше 1 тысячи банкоматов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Количество населенных пунктов, где ПСБ предоставляет свои услуги, превышает 80 точек.

Для обслуживания клиентов, живущих в отдаленных уголках республик, банк запустил мобильные офисы — специальные автомобили, оснащенные оборудованием для проведения банковских операций. Они оказывают наиболее востребованные услуги для населения — мгновенное оформление неименных банковских карт, открытие и пополнение текущих и накопительных счетов.

Привычным и необходимым атрибутом повседневной жизни граждан являются банковские карты. С момента открытия первых отделений ПСБ они стали самым удобным и надежными инструментом для получения зарплат, пенсий, управления своими сбережениями, а также для отправки и получения денежных переводов из других российских регионов. Всего за год банк выдал порядка 2 миллионов платежных карт, из которых около 800 тысяч — зарплатные.

Развивая платежную инфраструктуру для комфорта населения и бизнеса, ПСБ установил более 13 тысяч терминалов для приема безналичной оплаты картами в торгово-сервисных предприятиях на территории ДНР и ЛНР. Общий объем операций через терминалы за год превысил 12 миллиардов рублей.