Развеян миф о необходимости выпивать два литра воды в день

Химик-биохимик Стас Шереметьев развеял миф о необходимости выпивать два литра воды в день

Нутрициолог, химик-биохимик Стас Шереметьев развеял миф о необходимости выпивать два литра воды в день. Комментарий специалиста есть в распоряжении «Ленты.ру».

Член международной ассоциации спортивных наук ISSA рассказал, что норма в 2-2,5 литра основана на рекомендации, где при расчете необходимого количества жидкости на каждый килограмм массы тела должно приходиться 30-40 миллилитров. «Это достаточно общее предложение, которое не учитывает индивидуальные потребности каждого организма», — пояснил он.

По словам спикера, о недоборе жидкости говорят несколько маркеров: повышенный гематокрит и плотность мочи, а также биоимпедансометрия — метод исследования, с помощью которого определяется состав тела и количество жидкостей в нем. Лучше всего оценивать три этих показателя сразу, уточнил собеседник.

Среди прочего Шереметьев напомнил, что способность к определению степени жажды у людей может сильно отличаться, поэтому водный баланс следует пополнять в независимости от желания пить жидкость. «Достаточно воды — кровь, лимфа, желчь, пищеварительные соки имеют хорошую текучесть», — заявил эксперт.

В заключение специалист обратил внимание, что восполнять запасы жидкости в организме помогают многие несладкие соки и слабо заваренные чаи. В то же время кофе в данный список не входит, так как он обладает сразу двумя особенными эффектами: мочегонным и эффектом сгущения некоторых жидкостей в организме.

В декабре 2022 года гастроэнтеролог Ольга Ситкина рассказала о самом вредном для нервной системы алкогольном напитке. Она также предупредила, что при употреблении спиртных напитков снижаются память, внимание, концентрация, формируется зависимость.