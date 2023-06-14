Артист цирка Юрий Куклачев описал впечатления от поцелуя Брежнева фразой «Как засосет!»

Артист цирка Юрий Куклачев рассказал о встрече с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и впечатлении от поцелуя, которым его поприветствовал лидер Советского Союза. Он описал его фразой «Как засосет!». Свои ощущения он передал в интервью Светлане Андреевой для передачи «Мужики», запись опубликована на портале Rutube.

Как рассказал Куклачев, встреча с Брежневым помогла его цирковой карьере — в те годы существовал риск быть отправленным в одну из советских республик или отдаленный город РСФСР, где артиста никто не знал.

«Раньше система какая была: ты немного "поднялся", давайте отправим его в Таджикистан, а ты кричишь — тут жарко! Тогда — Кемерово, Владивосток, где тебя никто не знает. А здесь я вдруг появился в Московском цирке, (на Ленинских горах) (...), и пришел Леонид Ильич, и меня пригласили в ложу», — вспомнил Куклачев.

По словам артиста, Брежнев наградил его крепким поцелуем неожиданно — Куклачев не знал, как отреагировать.

Я зашел, и он сидит. Говорит, слушай, какой..! И как засосет меня! Прям в губы! И я не знал, что сказать. И все! И [после этого] он ходил каждые десять дней в цирк Юрий Куклачев артист цирка

Леонид Брежнев занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС с 1966 по 1982 год. Он был известен привычкой целовать в губы своих собеседников. В разные годы Брежнев целовал главу Югославии Иосифа Броза Тито, лидера Палестины Ясира Арафата и первого президента Румынии Николае Чаушеску. Самым известным поцелуем лидера СССР стало приветствие лидера ГДР Эриха Хонеккера — в 1990 году целующиеся политики были изображены на граффити художника Дмитрия Врубеля на фрагменте Берлинской стены. Граффити подписано фразой «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви».