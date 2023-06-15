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13:39, 15 июня 2023Мир

МИД Венгрии перечислил оставшиеся сферы сотрудничества с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: сотрудничество с РФ ограничено не попавшими под санкции сферами
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Сотрудничество Венгрии и России сейчас ограничивается сферами, не попавшими под санкции ЕС — медициной, фармацевтикой, сельским хозяйством и энергетикой. Уровень сотрудничества с Россией оценил глава венгерского МИД Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Он отметил, что в свое время Москве и Будапешту вместе удалось создать несколько историй успеха, когда еще было возможно нормальное сотрудничество. Глава дипломатического ведомства Венгрии подчеркнул, что сейчас отдается приоритет поддержке венгерских фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и продовольственных компаний для достижения успеха на российском рынке.

«Самым важным, конечно, является наше сотрудничество в области энергетики, без которого энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована», — добавил дипломат.

14 июня стало известно, что Сийярто приедет в Россию и примет участие в ПМЭФ. Он будет присутствовать на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего»

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    Семен Александров
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