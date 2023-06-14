Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто примет участие в ПМЭФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приедет в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу форума.

Глава МИД будет присутствовать на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего», которая состоится 15 июня в 15:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что ПМЭФ в Санкт-Петербурге в 2023 году посетят представители более 15 стран. Среди представительных гостей ПМЭФ-2023 в этом году числятся президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев.

