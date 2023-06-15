Изнасилованный женой муж подал в суд после рождения ребенка

В Канаде мужчине, изнасилованному женой, выплатят компенсацию за ребенка из бюджета

Суд в Квебеке (Канада) рассмотрел дело о компенсации из бюджета мужчине, изнасилованному собственной бывшей женой. Об этом сообщает cp24.ru.

Мужчина утверждает, что после изнасилования его жена родила ребенка, а значит, ему должны выплатить деньги, которые в стране полагаются родившим в результате изнасилования женщинам. Фонд, куда мужчина подал на компенсацию, сперва отказал ему, однако судьи решили, что он должен получить деньги: он единственный обеспечивает ребенка, а мать не работает.

Кроме того, суд пришел к выводу, что отец пытается участвовать в жизни ребенка, но его ретравматизирует общение с бывшей женой.

Как рассказали в суде, пара приехала в Канаду в 2008 году. Мужчина не хотел иметь детей, а женщина, по его словам, подвергала его словесному, физическому и сексуальному насилию, привлекая к конфликтам и свою мать. Между 2010 и 2013 годами, по его словам, женщина принуждала его к сексу без презерватива. Узнав о беременности жены, мужчина покинул семью, в 2019 году развод был оформлен окончательно.

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