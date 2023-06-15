Готовивший теракт по заказу Украины россиянин попал на видео

Mash опубликовал оперативное видео слежки за готовившим теракт жителем Брянской области

Житель Брянской области, готовивший теракт по заказу украинских спецслужб, попал на видео. Запись слежки за ним и его задержание сотрудниками ФСБ опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчина в хозяйственном магазине покупает компоненты для изготовления взрывного устройства, которое он собирался использовать для диверсии. После чего его задерживают силовики у ворот дома.

Ранее 15 июня сообщалось о задержании 35-летнего жителя Стародубского района Брянской области, который готовил теракт и собирал сведения о правоохранителях в приграничных с Украиной районах. Он также подозревается в совершении диверсии на перегоне Унеча — Рассуха 17 мая. Кроме того, по данным ФСБ, мужчина за вознаграждение следил за дислокацией российских войск и корректировал удары украинской артиллерии, а также передавал данные о российских правоохранителях и делал тайники с оружием для членов украинских диверсионно-разведывательных групп.