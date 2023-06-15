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15:55, 15 июня 2023Силовые структуры

Готовивший теракт по заказу Украины россиянин попал на видео

Mash опубликовал оперативное видео слежки за готовившим теракт жителем Брянской области
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Начало событий в новости ФСБ поймала с поличным планировавшего теракт россиянина

Житель Брянской области, готовивший теракт по заказу украинских спецслужб, попал на видео. Запись слежки за ним и его задержание сотрудниками ФСБ опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчина в хозяйственном магазине покупает компоненты для изготовления взрывного устройства, которое он собирался использовать для диверсии. После чего его задерживают силовики у ворот дома.

Ранее 15 июня сообщалось о задержании 35-летнего жителя Стародубского района Брянской области, который готовил теракт и собирал сведения о правоохранителях в приграничных с Украиной районах. Он также подозревается в совершении диверсии на перегоне Унеча — Рассуха 17 мая. Кроме того, по данным ФСБ, мужчина за вознаграждение следил за дислокацией российских войск и корректировал удары украинской артиллерии, а также передавал данные о российских правоохранителях и делал тайники с оружием для членов украинских диверсионно-разведывательных групп.

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    Любовь Ширижик
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