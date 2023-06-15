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11:23, 15 июня 2023Силовые структуры

ФСБ поймала с поличным планировавшего теракт россиянина

ФСБ задержала жителя Брянской области за подготовку теракта и сбор данных о силовиках
СюжетЗемлетрясение в Армении:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области, который готовил теракт и собирал сведения о правоохранителях в приграничных с Украиной районах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Брянской области.

35-летнего россиянина поймали с поличным, когда он покупал компоненты для изготовления взрывного устройства, уточняет Telegram-канал Mash. Он также подозревается в совершении диверсии на перегоне Унеча — Рассуха 17 мая. Кроме того, по данным ФСБ, мужчина за вознаграждение следил за дислокацией российских войск и корректировал удары украинской артиллерии, а также передавал данные о российских правоохранителях и делал тайники с оружием для членов украинских диверсионно-разведывательных групп.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта, содействии террористической деятельности, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

13 июня ФСБ сообщила о задержании бывших сотрудников российского предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по подозрению в подготовке терактов на территории страны по заказу украинской разведки. Они намеревались совершить диверсии в Курской и Белгородской областях.

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    Любовь Ширижик
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