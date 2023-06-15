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15:13, 15 июня 2023Моя страна

Челябинская область получит почти миллиард рублей на создание модульных отелей

Челябинская область получит 918 миллионов рублей на создание 30 модульных отелей
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Челябинская область получит из федерального бюджета почти миллиард рублей на создание 30 модульных отелей. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

По информации издания, власти выделили на развитие туризма в регионе 918 миллионов рублей. Данные средства поступят 2023-2024 годах в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По результатам конкурсного отбора 38 регионов получат субсидии, Челябинская область заняла второе место по объему субсидий.

«Необходимо наращивать количество современных мест размещения в регионе. В ближайшее время надо резко увеличить места для круглогодичного отдыха (...) За прошлый год Челябинскую область посетило с ночнвкой более 5,2 миллиона человек. Тренд важно продолжить», — подчеркнул губернатор области Алексей Текслер.

Известно, что всего в 30 модульных гостиницах планируется расположить более 850 номеров.

Ранее сообщалось, что в России выросло число модульных отелей.

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    Майя Пономаренко
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