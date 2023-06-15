Челябинская область получит почти миллиард рублей на создание модульных отелей

Челябинская область получит 918 миллионов рублей на создание 30 модульных отелей

Челябинская область получит из федерального бюджета почти миллиард рублей на создание 30 модульных отелей. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

По информации издания, власти выделили на развитие туризма в регионе 918 миллионов рублей. Данные средства поступят 2023-2024 годах в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По результатам конкурсного отбора 38 регионов получат субсидии, Челябинская область заняла второе место по объему субсидий.

«Необходимо наращивать количество современных мест размещения в регионе. В ближайшее время надо резко увеличить места для круглогодичного отдыха (...) За прошлый год Челябинскую область посетило с ночнвкой более 5,2 миллиона человек. Тренд важно продолжить», — подчеркнул губернатор области Алексей Текслер.

Известно, что всего в 30 модульных гостиницах планируется расположить более 850 номеров.

Ранее сообщалось, что в России выросло число модульных отелей.