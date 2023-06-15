В оперштабе Краснодара объяснили похожие на взрыв громкие звуки

В оперштабе Краснодара объяснили громкие звуки выходом самолета на сверхзвуковую скорость

Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале объяснил громкий звук, похожий на взрыв, который услышали жители Краснодара ночью 15 июня. По информации оперштаба, он был связан с выходом самолета на сверхзвуковую скорость.

Украинский Telegram-канал опубликовал пост, в котором утверждается, что ночью 15 июня в Краснодаре раздались мощные звуки, предположительно в результате взрыва беспилотников.

«Громкий звук (похожий на взрыв), который услышали жители Краснодара ночью 15 июня, связан с преодолением самолетом звукового барьера», — говорится в сообщении.

В операштабе отметили, что по информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), а также оперативных служб, в Краснодаре и близлежащих районах не зафиксировано сведений о вспышках, разрушениях или каких-либо посторонних аппаратах. Там также уточнили, что пожар около поселка Плодородный произошел из-за возгорания мусора, он не связан с услышанным местными жителями звуком и оперативно потушен.

Информация о том, что жители Краснодара услышали громкий звук, похожий на взрыв от беспилотников, широко распространилась в СМИ и социальный сетях. В частности, сообщения о возможном взрыве в городе опубликовали 93.ru, «Кубань24», Юга.ру, «Блокнот-Краснодар».

Позже ряд СМИ, в частности KP.RU, ОСН, опубликовали заявление оперштаба Краснодара о том, что громкий звук, раздавшийся ночью в городе, был связан с выходом самолета на сверхзвуковую скорость.

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