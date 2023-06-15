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11:22, 15 июня 2023Интернет и СМИ

Власти Кирова опровергли массовый выкуп недвижимости у горожан

Объявления о выкупе недвижимости у кировчан оказались фейком
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Станислав Шаклеин / РИА Новости

Распространившаяся в социальных сетях информация о том, что мэрия Кирова массово выкупает у горожан недвижимость, является фейком.

В городе на столбах и в жилых домах внутри подъездов были расклеены объявления о том, что администрация Кирова «ведет закуп недвижимость». Фото объявлений разошлись по соцсетям. Отмечалось, что ведется закупка квартир и студий, при этом их состояние не имеет значения. Авторы объявления обещали юридическое оформление сделки, также был указан телефон якобы специалиста по госзакупкам — Елены Романовны.

Администрация Кирова в сообществе во «ВКонтакте» опровергла подлинность объявлений. «Данная информация не соответствует действительности. Администрация приобретает недвижимость только через электронный аукцион на официальных ресурсах», — говорится в заявлении властей. О том, что сообщения являются фейком, указал в своем Telegam-канале и глава администрации Вячеслав Симаков.

Информация о выкупе недвижимости у кировчан не получила распространения в российских СМИ, многие сразу выпускали опровержение — «MK», KP.RU, портал «Вятка-на-Сети», интернет-СМИ «Подслушано ВП - Вятские Поляны» в «ОК»

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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