Стало известно о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника

Ilta-Sanomat: погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание

Погибший на Украине финский наемник оставил перед смертью загадочное послание, об этом сообщает обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.

Как стало известно изданию, военнослужащий погиб в минувшие выходные, в период нахождения на Украине он поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.

«Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», — говорится в сообщении финского бойца, которое он оставил незадолго до гибели.

Обозреватель отметил, что военный рассказывал о нехватке профессионализма в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой «очень быстро потеряет голову».

Журналист сообщил, что финскому наемнику было менее 30 лет, его личность установлена.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские военные ликвидировали грузинского наемника Зуру Мушукиа, воевавшего на стороне ВСУ.

