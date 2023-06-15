В Кремле оценили обещание артистов платить премии за подбитые танки Leopard

Песков: в Кремле позитивно оценивают обещание артистов платить премии за подбитые Leopard

В Кремле положительно оценивают инициативу артистов платить премии военнослужащим за подбитые танки Leopard. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали платить по миллиону рублей за каждый уничтоженный или захваченный танк Leopard, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом.

13 июня ситуацию вокруг премий участникам спецоперации за подбитую технику противника прокомментировал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ситуацию с невыплатой денежных средств за уничтоженную технику стала для него неожиданной.

Ранее Песков ответил на вопрос о возможном изменении статуса специальной военной операции. По его словам, такого изменения в ближайшее время не планируется. Пресс-секретарь подчеркнул, что действия Вооруженных сил России в зоне спецоперации имеют и правозащитную составляющую, заключающуюся в защите «права на жизнь людей Донбасса».