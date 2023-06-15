Путешественница надела откровенное платье в Риме и разгневала пользователей сети

Австралийка не смогла попасть в Ватикан из-за открытого платья и пожаловалась в сети

Австралийская путешественница надела откровенное платье для прогулки по Риму и разгневала пользователей сети. О случившемся она рассказала на своей странице в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Уточняется, что 26-летняя Джеки Ходж (Jacki Hodge) надела короткое белое платье с открытыми плечами и спиной и не смогла попасть в некоторые римские достопримечательности. Например, туристка пожаловалась, что ее не пустили в Ватикан из-за нескромной одежды. В ролике Ходж рекомендовала иностранкам не выставлять грудь и брать с собой накидку, закрывающую тело.

«Досадно, что я не взяла с собой ни шарфа, ни куртки, ни чего-то еще. Было бы неплохо, если бы вы упаковали в чемодан что-то подобное», — посоветовала путешественница.

Пользователи сети стали активно обсуждать публикацию молодой девушки, заявив, что необходимо было заранее ознакомиться с правилами поведения в подобных местах. «Кажется, люди не хотят заранее изучать информацию о месте, в которое отправляются», «Я был в Риме, и первое, о чем я узнал, — в церковь нужно одеваться подобающе», «Как люди могут не знать этого? Смеюсь в голос», — писали юзеры.

Ранее американский турист проехал по пешеходной улице во Флоренции, Италия, на Ferrari и разозлил местных чиновников. 43-летнего водителя спортивной машины оштрафовали на 500 долларов (38 тысяч рублей) за езду на автомобиле в историческом центре города и отсутствие водительских прав.