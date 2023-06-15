Стал известен второй финалист Лиги наций

Сборная Испании победила Италию со счетом 2:1 и вышла в финал Лиги наций

Сборная Испании вышла в финал Лиги наций сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале команда одержала победу над итальянскими футболистами. Встреча прошла на стадионе в Энсхеде и завершилась со счетом 2:1. На 3-й минуте игры отличился испанский полузащитник Йереми Пино. Затем на 11-й минуте итальянец Чиро Иммобиле реализовал пенальти. За две минуты до конца основного времени второго тайма Хоселу вновь вывел испанцев вперед.

Ранее 15 июня определился первый финалист турнира. Им стала сборная Хорватии, обыгравшая со счетом 4:2 в дополнительное время Нидерланды.

Финал Лиги наций пройдет 18 июня в Роттердаме. Текущий розыгрыш турнира является третьим в истории. Действующим победителем является сборная Франции.