Глава ЛНР рассказал об успешных перехватах британских ракет Storm Shadow

Глава ЛНР Пасечник заявил, что российские военные научились сбивать ракеты Storm Shadow

Российские военные научились сбивать британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Лондона в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, операторы систем ПВО армии России достигли значительных успехов в перехватах этих ракет над Луганском. При этом чиновник признал, что Storm Shadow постоянно применяются для атак на город.

«Летит, но научились сбивать. Работаем над повышением собственной квалификации, повышаем эффективность работы [систем] ПВО», — рассказал Пасечник.

Ранее глава республики заверил, что не стоит ждать от ВСУ попыток наступать на территорию ЛНР в ближайшие дни, хотя обстановка на фронте все еще остается напряженной.