Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:43, 15 июня 2023Бывший СССР

Глава ЛНР рассказал об успешных перехватах британских ракет Storm Shadow

Глава ЛНР Пасечник заявил, что российские военные научились сбивать ракеты Storm Shadow
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: РИА Новости

Российские военные научились сбивать британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Лондона в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, операторы систем ПВО армии России достигли значительных успехов в перехватах этих ракет над Луганском. При этом чиновник признал, что Storm Shadow постоянно применяются для атак на город.

«Летит, но научились сбивать. Работаем над повышением собственной квалификации, повышаем эффективность работы [систем] ПВО», — рассказал Пасечник.

Ранее глава республики заверил, что не стоит ждать от ВСУ попыток наступать на территорию ЛНР в ближайшие дни, хотя обстановка на фронте все еще остается напряженной.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В ЦБ поддержали идею приватизации в России
    Российского мичмана осудили на два года по делу о пожаре на «Адмирале Кузнецове»
    В Кремле оценили обещание артистов платить премии за подбитые танки Leopard
    Раскрыто влияние разрушения Каховской ГЭС на объемы урожая в России
    Силуанов назвал главной задачей экономики России возвращение уехавших граждан
    В Кремле ответили на вопрос о проверке Ельцин-центра Минюстом
    Захарова заявила о нежелании Украины идти на переговоры в угоду Западу
    Семилетний россиянин съел арбуз и умер в больнице
    На Украине рассказали о тестировании контрнаступления
    Захарова назвала условие использования Россией ядерного оружия
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.