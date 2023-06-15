В России нашли топор возрастом шесть тысяч лет

На Вологодчине нашли сланцевый топор возрастом шесть тысяч лет

На территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника археологи нашли сланцевый топорик, которому шесть тысяч лет. Об этом сообщается на странице заповедника во «ВКонтакте».

«Археологические раскопки на территории ансамбля монастыря проводились в 2015 году. Тогда в шурфах у стен XVI и XVII веков и в раскопах у церквей Иоанна Лествичника и Иоанна Предтечи специалисты научно-производственного центра "Древности" под руководством научного сотрудника Анны Александровны Аникиной нашли 190 предметов, датированных XV-XIX столетиями», — говорится в сообщении.

В заповеднике отметили, что самая главная находка ждала специалистов впереди — ею оказался сланцевый топорик IV тысячелетия до нашей эры, дошедший до наших дней в полной сохранности. Посетители музея смогут увидеть все предметы в постоянных экспозициях.

Сланцевый топорик нашли на территории Ивановского монастыря (части Кирилло-Белозерского музея-заповедника). «Древний топорик мы нашли у прясла между Свиточной башней и Рыболовецкой. Там же стена не на месте стоит – она развалилась. Перестраивали новый фундамент, а в старом, между сваями, нашли сланцевый топорик. Еще один такой был найден на территории Тюремного двора, он был вбит между бревнами, его уже использовали, как клин», — рассказал директор ООО «Вологодская археология» Алексей Угланов.