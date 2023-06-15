На ПМЭФ обсудили настоящее и будущее российской индустрии видеоконтента

Глава ИРИ Алексей Гореславский: критерий качества — возможность семейного просмотра

Во второй день 26 Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в рамках сессии «Борьба за цифровое внимание: что будет смотреть зритель завтра?» представители медиабизнеса и цифровых платформ обсудили настоящее и будущее российской индустрии видеоконтента.

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский рассказал об основных трендах в области контента, среди которых он выделил экранизацию самиздата, то есть, произведений, опубликованных в интернете, а также экранизации компьютерных игр. Среди других перспективных направлений он также выделил аниме сериалы, а также сериалы-процедурал.

«Довольно много заявок приходит на создание сериалов о том, как разбираются те или иные процессы — это и криминальные вещи, не совсем наши специфика и жанры, но мы видели ряд хороших интересных проектов, например, про работу и жизнь медиков, учёных, волонтёров и так далее. И запрос на эту тематику растет и повышается и, видимо, мы увидим довольно много этого в ближайшее время», — отметил Гореславский.

Генеральный директор АНО «ИРИ» также поднял тему развития подросткового контента. «Мы все вместе очень хотим видеть больше подросткового кино и вообще проектов, направленных на возраст 10-16 лет, потому что детских проектов довольно много, от анимационных до разных других, взрослых проектов тоже много, а вот 10-16 лет — это какой-то провальный возраст, для которого практически ничего не было», — поделился своими наблюдениями Гореславский.

По его мнению, одним из критериев качества является также возможность семейного просмотра. «Хочется иметь регулярный поток фильмов и сериалов такого уровня, чтобы можно было безбоязненно сесть с ребенком десяти лет, смотреть его вместе, не ожидая, что в следующей момент будет за что-то неловко, неудобно, надо будет дополнительно объяснять и впадать какие-то вещи. Вместе с тем это не должно быть детское примитивное, потому что тогда взрослому не интересно будет смотреть», — отметил эксперт.

Отвечая на основной вопрос сессии, что же будет смотреть аудитория завтра, генеральный директор «ИРИ» отметил, что, зритель будет смотреть то, к чему привык сегодня. Поэтому вопросами качественного, комплексного продукта необходимо заняться уже в настоящее время. Гореславский уверен, навязать контент российскому зрителю не получится «можно только заинтересовать, причем заинтересовать именно комбинацией качественного, серьёзного, большого продукта, маленького проекта, клипов, нарезки».

На сессии также подняли вопросы использования в производстве контента искусственного интеллекта и современных технологий. Своим мнением на этот счет поделилась генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова. «Убеждена, что искусственный интеллект творчество не заменит, <...>, все равно будут талантливые творческие ребята, которые будут привлекать творческое внимание, а мы с помощью технологий будем снимать все барьеры», — рассказала Краснова.

В свою очередь, продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев подчеркнул, что Россия находится на очень высоком уровне производства контента и призвал больше думать о дальнейшем развитии. «Сейчас мы находимся в том периоде, когда мы всему уже научились. На самом деле, с контентом проблем нет, с производством. Мы умеем очень качественно производить, мы справляемся с количеством», — отметил он, призвав не забывать не только о качестве, но и о заложенных смыслах.