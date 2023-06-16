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16:39, 16 июня 2023Экономика

Путин предложил амнистию для бизнеса за валютные нарушения не по своей воле

Путин на ПМЭФ предложил объявить амнистию для бизнеса за вынужденные валютные нарушения

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Валютные нарушения, на которые российский бизнес пошел не по своей воле, не должны быть для него угрозой, по ним надо объявить амнистию. Такое предложение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) выдвинул глава государства Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет сайт форума.

По словам президента, власти упростили регулирование внешней торговли, в несколько раз уменьшили штрафы за нарушения валютного законодательства, а также отменили их в случае внешних недружественных действий. Путин пообещал, что текущий мораторий продлят на 2024 год.

Что касается амнистии, то такой подход, заметил он, применяется нечасто. Но объем нарушений со стороны западных контрагентов стал настолько велик, что пойти на встречу бизнесу возможно.

Путин заявил о необходимости полностью закрыть вопрос, чтобы позднее у следственных органов не было никаких оснований привлекать бизнесменов к ответственности задним числом.

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    Платон Щукин
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