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17:56, 16 июня 2023Бывший СССР

Путин заявил о возможности России уничтожить любое здание в центре Киева

Путин: России ничего не стоит уничтожить любое здание в центре Киева

Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство РИА Новости

У России есть возможность уничтожить любое здание в центре Киева. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

Он отметил, что, несмотря на наличие соответствующей возможности, Россия не делает этого «по определенным соображениям».

Ранее во время выступления на ПМЭФ Путин предрек самолетам F-16 в случае их поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) судьбу танков Leopard. Глава государства заявил, что американские истребители будут гореть так же, как и ранее поставленные ВСУ немецкие бронемашины.

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    Алевтина Запольская
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