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14:18, 16 июня 2023Экономика

Мантуров заявил об интересе компаний России в создании производств в ОАЭ

Вице-премьер Денис Мантуров: компании России заинтересованы в создании проммощностей в ОАЭ
ЦиклПМЭФ-2023

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Российские компании демонстрируют заинтересованность в создании производственных мощностей на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил на ПМЭФ вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров во время бизнес-диалога «Россия — ОАЭ». Об этом сообщает ТАСС.

«Наши компании демонстрируют большую заинтересованность в создании своих производственных площадок не только для поставки на рынок ОАЭ своей продукции, но и имея в виду создание хаба для поставки своей продукции в страны GCC (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). И мы именно так рассматриваем инвестиции наших российских промкомпаний, которые создают мощности. А под это созданы условия со стороны наших эмиратских партнеров», — рассказал вице-премьер.

Мантуров подчеркнул, что индустриальная кооперация между странами является фундаментом для последующего наращивания и увеличения торгового оборота между Россией и ОАЭ.

Ранее Денис Мантуров заявлял, что товарооборот между Россией и ОАЭ по итогам 2022 года увеличился на 68 процентов, до 9 миллиардов долларов.

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