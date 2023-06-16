Украина пообещала по пять тысяч гривен пострадавшим после прорыва Каховской ГЭС

Премьер Украины Шмыгаль: пострадавшие после прорыва Каховской ГЭС получат по 5000 гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что пострадавшие после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) получат по пять тысяч гривен (примерно по 11,4 тысячи рублей). Заявление политика передает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы выделяем 560 миллионов гривен для выплаты одноразовой государственной помощи пострадавшим от подтопления в размере пяти тысяч гривен на одного человека», — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что самая большая сумма — 6,6 миллиарда гривен, будет направлена на реализацию более 150 проектов в восьми областях Украины, в частности, на строительство и реконструкцию водопроводов, канализаций, теплосетей и бурение артезианских скважин.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование и стало руслом реки Днепр с мелкими заливами.