Российские военные получили выплаты за уничтожение HIMARS и «Точек-У»

Российские военные получили по 300 тысяч рублей за уничтожение HIMARS и «Точек-У»

Российские военные получили денежные выплаты за уничтожение реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов «Точка-У». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Военнослужащие получили по 300 тысяч рублей за 15 пораженных пусковых установок. Отмечается, что никаких ограничений на получение выплат от количества уже уничтоженных ранее единиц техники противника не существует.

Помимо этого, по 50 тысяч рублей военные получили за успешный перехват средствами противовоздушной обороны (ПВО) 941 ракеты, выпущенной украинскими силами из «Точки-У», систем залпового огня «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также за уничтожение 1211 украинских беспилотников средней дальности.

Кроме этого, за каждый сбитый самолет и вертолет Военно-воздушных сил Украины российские летчики и операторы средств ПВО в 2023 году также получили по 300 тысяч рублей.