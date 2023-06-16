Вице-премьер заявила об отсутствии преимуществ зерновой сделки для России

Вице-премьер Абрамченко: Россия не видит для себя преимуществ в зерновой сделке

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила о том, что Москва не видит для себя преимуществ в зерновой сделке. Ее слова передает ТАСС.

«Мы фиксируем отсутствие для РФ каких-либо преимуществ от этой зерновой сделки», — подчеркнула она. При этом российская сторона выполняет все взятые на себя обязательства, отметила Абрамченко. «Мы понимаем, что излишки нашего продовольствия, те, которые мы можем реализовать на внешних рынках, очень нужны нашим партнерам», — добавила вице-премьер.

Как напомнила Абрамченко, сделка состояла из двух частей. Первая часть гарантировала беспрепятственный вывоз украинской сельхозпродукции через порты Украины, и она выполняется. Однако ни одно из условий второй части, среди которых подключение Россельхозбанка к SWIFT, снятие всех ограничений по логистике и страхование российских грузов, выполнено не было.

Также вице-премьер отметила, что относительно перспектив зерновой сделки ранее высказался и президент России Владимир Путин. «И он очень емко сформулировал то, как поступили с нами другие государства. Нас в очередной раз обманули», — заключила она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не продлит зерновую сделку, если пакет договоренностей не заработает до 17 июля. До этого Владимир Путин допустил выход страны из сделки. Он подчеркнул, что зерновые коридоры в том числе используются для запуска морских беспилотников.