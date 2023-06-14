Лавров назвал условие Москвы для продления зерновой сделки

Лавров: Москва не продлит зерновую сделку, если договоренности не заработают до 17 июля

Россия не продлит зерновую сделку, если пакет договоренностей не заработает до 17 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал условие Москвы для продления сделки. «Если стамбульский "пакет" не заработает, как он был инициирован генсеком ООН Антониу Гутерришем, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может», — подчеркнул глава МИД.

Ранее в июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что перспективы продления зерновой сделки отсутствуют. По его словам, Москва заявляла, что условием для дальнейшего действия соглашения является соблюдение пяти пунктов, без которых невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Однако эти требования не выполняются.

Президент России Владимир Путин допустил выход страны из сделки. Он подчеркнул, что зерновые коридоры в том числе используются для запуска морских беспилотников.