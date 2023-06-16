Сообщения о поставках кустарных лекарств в новые регионы оказались фейком

Сообщения о поставках неустановленных лекарств в новые регионы России оказались фейком

Распространившаяся в украинских Telegram-каналах информация о том, что жителям новых регионов России будут поставлять изготовленные в кустарных условиях лекарства, оказалась фейком.

В украинском Telegram-канале «РІА-Мелітополь» появилась информация о том, что правительство РФ разрешило оборот лекарственных препаратов без маркировки, следовательно, жителям будут поступать неустановленные препараты, процесс изготовление которых невозможно отследить. Утверждалось, что за качеством препаратов, поступающих в новые российские регионы — Донецкую народную республику, Луганскую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области — «следить не будет никто – от слова вообще». Отмечалось, что в течение двух лет — до апреля 2025 — люди будут покупать вместо лекарств неизвестно что.

Правительство России действительно разрешило продажу лекарственных средств без маркировки, однако информация искажена. «РІА-Мелітополь» указывает, что правительств РФ подписало постановление о том, что медикаменты можно не маркировать, следовательно, отследить их качество якобы невозможно. На самом деле постановление устанавливает переходный период, за который новые регионы должны интегрироваться в общую российскую систему маркировки лекарств.

Согласно документу от 14.06.2023, на новых территориях могут реализовываться запасы лекарств, которые были закуплены еще когда регионы были в составе Украины. В то же время подчеркивается, что ввозить и вывозить немаркированные медпрепараты нельзя. «Травить» граждан могут лишь лекарствами Украины, обращает внимание Telegram-канала «Война с фейками»

Указано, что в срок до 1 апреля 2025 года территориальные субъекты обращения лекарственных средств обязаны осуществить регистрацию в системе мониторинга движения лекарственных препаратов в установленном постановлением правительства РФ от 14 декабря 2018 года порядке. Переходный период является в таких случаях нормой — он также устанавливался, когда в России вводилась маркировка лекарственных препаратов. Само Положение было принято 14 декабря 2018 года, переход был осуществлен 1 января 2020 года.

Сообщения о том, что жителей новых регионов якобы намерены травить неустановленными лекарственными средствами, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»